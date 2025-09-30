TEPJF evidencia anomalías y presuntos documentos falsos en juicios por elección de Boca del Río

septiembre 30, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la sentencia de un recurso de inconformidad presentado por la diputada local Bertha Ahued Malpica en contra de los resultados de la elección municipal de Boca del Río, al confirmarse que los documentos ofrecidos como pruebas presentaban irregularidades y presunta falsificación.

Durante la sesión se analizaron dos juicios relativos a la elección en la que resultó ganadora la panista María Josefina Gamboa Torales. En el primero, la Sala Regional ratificó la validez de la elección y confirmó la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz de desechar un recurso de Morena y dar por válidos los resultados del pasado 1 de junio.

En el segundo caso, los magistrados revisaron la impugnación de Bertha Ahued Malpica, candidata de Morena, en la que alegaba irregularidades en la jornada electoral. El Tribunal local había rechazado su recurso al detectar anomalías en la presentación del mismo, entre ellas un sello de recibido aparentemente apócrifo, ausencia de las personas que supuestamente recibieron el escrito y declaraciones de funcionarios del Consejo Municipal Electoral de Boca del Río que negaron haberlo recibido.

El magistrado José Antonio Troncoso Ávila propuso un proyecto para revocar la decisión del tribunal local y ordenar al OPLE-Veracruz y al propio Tribunal Electoral admitir la queja y analizarla de fondo. Sin embargo, las magistradas Eva Barrientos Zepeda y Roselia Bustillo Marín, presidenta de la Sala, rechazaron el planteamiento.

Argumentaron que existían elementos suficientes para dudar de la autenticidad de los documentos, como sellos presuntamente falsos y datos inconsistentes sobre la persona que habría recibido el recurso.

Recordaron además que el Consejo Municipal Electoral de Boca del Río presentó actas, informes testimoniales y listas de asistencia que confirmaban que el 8 de junio, a las 23:30 horas —hora en que supuestamente se entregó el recurso— las oficinas estaban cerradas y el personal ya no laboraba. También se mencionó que la propia candidata presentó meses después un nuevo juicio por omisión de la autoridad electoral, el cual igualmente fue desechado.

Con dos votos en contra y uno a favor, la Sala Regional ordenó que sea la magistrada Eva Barrientos quien elabore una nueva resolución, misma que ratificará la decisión del tribunal local de no admitir el recurso de inconformidad de la morenista.