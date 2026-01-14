En 2025, Sala Regional del TEPJF atendió más de 400 denuncias por la elección de alcaldes y del PJF

enero 14, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- En 2025, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió un total de mil 305 asuntos de queja por elecciones locales y del Poder Judicial, de esos 476 recursos corresponden a impugnaciones de Veracruz.

La sala regional atiende juicios de revisión constitucional electoral, para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y para dirimir conflictos entre los partidos políticos en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo. Tabasco, Veracruz y Yucatán.

La magistrada presidenta de la Sala Regional, Roselia Bustillo Marín, explicó que, el 36 por ciento de los expedientes del 2025, estuvo relacionado con el proceso electoral veracruzano tanto en la renovación de alcaldes como del Poder Judicial.

En el caso del proceso local, explicó que se emitieron 299 resoluciones. Indicó que se resolvieron 55 asuntos relacionados con precampañas y otras etapas preparatorias; además, en el registro de candidaturas se atendieron 21 casos.

“Primero resolvimos más asuntos de la campaña, fueron 95, y luego de actos preparatorios. Es más, lo que sucede en la campaña y por eso hay más impugnaciones en esa etapa (…) la justicia intrapartidista genera muchos asuntos, porque los militantes y afiliados dicen ‘por qué no fui yo, yo quisiera ser candidato’”, dijo.

La jurista precisó que, de los 476 recursos atendidos en Veracruz, 82 correspondieron a casos de presunta Violencia Política de Genero en el estado, de los cuales a su vez 36 se relacionaron con la elección municipal pasada.

Se trató de asuntos a resolver sobre la vida interna de los partidos, determinaciones partidistas; procedimientos internos de selección de candidaturas; propaganda electoral en precampaña y campaña; validez de las elecciones partidistas; sistemas normativos internos; acceso y ejercicio al cargo; y del proceso electoral de personas juzgadoras.

Después de Veracruz, en segunda posición se ubicó el estado de Oaxaca, con 429 casos; seguido de Campeche con 245 recursos que atendieron; de ahí le siguieron Yucatán (51), Chiapas (45), Quintana Roo (35), Tabasco (19) y cinco de carácter federal.

Bustillo Marín precisó que de los mil 305 asuntos recibidos, en 166 se aplicó la perspectiva de género toda vez que la controversia se relaciona con violencia política en razón de género.

“Decirles a todos que tenemos la experiencia en derecho electoral, no somos improvisados los integrantes de la Sala, tenemos esa capacidad para resolver conforme a los principios del estado de derecho”, expuso.

Además, de ese gran total, 156 casos fueron de usos y costumbres en las entidades de Oaxaca y Campeche, por lo que se aplicó la perspectiva de interculturalidad

Y 218 se relacionaron con el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación.

Bustillo Marín, recordó que en total de los siete estados (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo. Tabasco, Veracruz y Yucatán) que atiende dicha Sala Regional recibieron mil 305 asuntos.