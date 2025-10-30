TEPJF desecha queja por elección de Poza Rica; se valida triunfo de Morena

octubre 30, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Por mayoría, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificaron el cambio de ganador en la elección municipal de Poza Rica, confirmando el triunfo de la morenista Janeth Adanely Rodríguez.

En la sesión vespertina del 30 de octubre, el Pleno determinó desechar la queja, al considerar que el recurso de revisión 524 no se sustentaba en la revisión de la constitucionalidad de los actos de las autoridades jurisdiccionales ni en un error judicial, sino en la valoración de pruebas efectuada por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).

“En las demandas que se presentaron ante la Sala Regional Xalapa, la materia de controversia se centró en aspectos atinentes a la valoración de hechos y de pruebas relacionadas con el recuento llevado a cabo en sede jurisdiccional.

“Se relacionó también con la nulidad de votación en dos casillas y otras cuestiones procesales en la instancia previa. Los recurrentes, hoy inconformes ante esta Sala, no solicitaron en modo alguno la inaplicación de normas ni la interpretación directa de un precepto constitucional”, explicó la magistrada Claudia Valle Aguilasocho.

La magistrada argumentó que, conforme al criterio de la Sala Superior, la valoración de pruebas pertenece al ámbito de la legalidad, no de la constitucionalidad, por lo que no procedía el análisis del recurso de reconsideración.

“Estamos de nueva cuenta ante la comprobación de hechos, no frente al análisis de validez constitucional de alguna disposición normativa. Tampoco se reclama la interpretación de una norma constitucional.

En el caso, la falta del elemento constitucional se corrobora con la lectura de las demandas, cuyos planteamientos se orientaron únicamente a la indebida valoración de pruebas: la participación de personas presuntamente no autorizadas en el recuento jurisdiccional, la variación del cómputo de votos y la posible vulneración de la cadena de custodia, además de la nulidad de votación en dos casillas”, detalló.

Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra. Consideró que el recuento de 51 casillas a puerta cerrada —de un total de más de 200 instaladas en Poza Rica— contravino el principio de máxima publicidad al que están obligadas las autoridades electorales.

Afirmó que esa circunstancia obligaba a la ponente del caso a entrar al fondo del recurso de reconsideración.

Los antecedentes

El pasado 16 de septiembre, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó, tras una diligencia ordenada por la Sala Superior del TEPJF, recontar 51 paquetes electorales.

El recuento arrojó 14,823 votos para Janeth Adanely Rodríguez (Morena) contra 14,304 sufragios para Emilio Olvera (Movimiento Ciudadano), lo que representa una diferencia de 519 votos a favor de la morenista.

Ese mismo día, el TEV revocó la constancia de mayoría otorgada a Movimiento Ciudadano y ordenó entregarla a Janeth Adanely Rodríguez, quien recientemente amplió su licencia como diputada local por Poza Rica.

Con esta resolución, el TEPJF cierra definitivamente el caso, dejando firme el triunfo de Morena en Poza Rica.