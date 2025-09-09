Habrá recuento total de votos en Poza Rica: TEPJF desechó el recursos de reconsideración de MC

septiembre 9, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Con cinco votos a favor y dos en contra, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desecharon los recursos de reconsideración promovidos por Movimiento Ciudadano (MC) y el alcalde electo de Poza Rica, Emilio Olvera Andrade, contra la apertura de 51 paquetes electorales de la jornada del 2 de junio.

El proyecto, presentado por el magistrado Gilberto Bátiz García, confirmó la determinación de la Sala Regional Xalapa y del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que ordenaron el recuento total de sufragios en la elección de la alcaldía de Poza Rica. El recién nombrado magistrado revisó los recursos REC 397 y 403 del 2025.

Antecedentes

El 16 de agosto, dos de los tres magistrados del TEV avalaron la solicitud de recuento presentada por la candidata de Morena, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, quien impugnó el triunfo de Emilio Olvera, abanderado de MC.

En esa elección, Olvera obtuvo 15 mil 384 votos, frente a 14 mil 714 de la morenista, lo que significó una diferencia de apenas 670 sufragios.

Morena y su candidata alegaron la existencia de boletas clonadas o apócrifas, por lo que exigieron la apertura total de los paquetes, pues de esa manera se podrá verificar la votación real de la jornada del 1 de junio.

Los argumentos

Movimiento Ciudadano sostuvo que el recuento total solo podía solicitarse durante la sesión de cómputo municipal, lo que no ocurrió en el mes de junio, y que la petición hecha por Rodríguez carecía de validez legal, pues correspondía a su partido político —y no a ella en lo individual— solicitarlo.

Sin embargo, tanto el TEV como la Sala Regional Xalapa consideraron procedente la petición, privilegiando el derecho de la candidata a la revisión total de votos, aun cuando no estuvo presente en el cómputo municipal y se hizo fuera del plazo marcado por el código electoral.

En la sesión de este lunes, los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis advirtieron que la decisión de los órganos locales implicó inaplicar la legislación estatal para dar paso al derecho individual de la morenista. Rodríguez Mondragón calificó la determinación como un error, al considerar que se “mutiló” la norma electoral de Veracruz.

El recuento

Pese a las objeciones de dos magistrados, la Sala Superior del TEPJF desechó los recursos, por lo que se validó la apertura de los 51 paquetes pendientes. El recuento se realizará este miércoles 10 de septiembre a las 9:00 horas en las instalaciones del OPLE Veracruz, bajo la organización del Tribunal Electoral de Veracruz, que integrará los grupos de trabajo para recontar voto por voto.