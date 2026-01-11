Reforzarán acciones contra gusano barrenador en Veracruz y Tamaulipas: Berdegué

enero 11, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Autoridades federales de la Secretaría de Agricultura en coordinación con las estatales de Veracruz y Tamaulipas llevarán a cabo nuevas acciones para blindar el ganado de la zona centro y norte del país del gusano barrenador.

El titular de Agricultura, Julio Berdegué dijo que se debe reforzar el control de la movilización de ganado, brigadas de campo adicionales, capacitación, aumento en la liberación de moscas estériles, así como en el número de trampas.

En la reunión, donde participó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, así como el secretario de Agricultura de Veracruz, Rodrigo Calderón, aclaró que no hay ningún problema de salud con la carne que llega al público.

“Más del 95 por ciento de los casos de gusano barrenador los hemos tenido en el sur-sureste, donde lo tenemos que contener, llevamos 2.7 millones de animales inspeccionados, verificados y tratados en los puntos de inspección y verificación del país y no hay un solo animal sacrificado en México”.

El funcionario federal explicó que entre las medidas acordadas incluyen el refuerzo del control de la movilización de ganado, 20 nuevas brigadas de campo para ampliar la cobertura, sumando un total de 170 personas, el aumento en la liberación de moscas estériles, capacitación y aumento en el número de trampas, entre otras.

“La tarea inmediata consiste en desactivar los casos que se han presentado recientemente en Tamaulipas, así como reforzar las medidas preventivas en dicha entidad. En el norte y centro de Veracruz trabajamos para contener el avance y dirigirlo de manera controlada hacia el sur del estado.”

Llamó a los ganaderos a reportar los casos de presencia de gusano barrenador entre su ganado, con la confianza de que no les va a pasar nada, salvo que llegarán veterinarios a revisar los animales, tratarlos y desinfectarlos.

Finalmente, el secretario de Agricultura señaló que se reforzará la búsqueda activa de casos en aquellas zonas donde se sospecha que pudiera haber presencia de la enfermedad, sin necesidad de esperar un reporte.