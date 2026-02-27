Llegan a Tabasco los restos de dos agentes de la Guardia Nacional que murieron en operativo contra ‘El Mencho’

febrero 26, 2026

Elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Tabasco, para recibir los cuerpos de dos agentes que fallecieron el domingo durante el operativo para la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en Jalisco.

⇒ Los uniformados fueron trasladados a territorio tabasqueño en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, donde compañeros de corporación realizaron una ceremonia con honores fúnebres en la terminal aérea.

El arribo de los restos ocurrió este miércoles 25 de febrero, bajo un fuerte operativo de seguridad en la zona aeroportuaria. Elementos de la Guardia Nacional formaron una valla para recibir a sus compañeros caídos y rendirles homenaje, mientras los ataúdes son bajados del avión.

Durante la ceremonia, se realizaron honores oficiales antes de que los cuerpos fueran colocados en carrozas fúnebres. Posteriormente, agentes escoltaron los vehículos hasta sus lugares de origen dentro del estado para que familiares y amigos pudieran darles el último adiós.

Las autoridades no detallaron el punto exacto donde ocurrieron los hechos ni las circunstancias específicas en las que perdieron la vida los elementos. Tampoco se dieron a conocer los nombres de los agentes caídos, como parte de los protocolos de seguridad y respeto a las familias.