Se realizará una rigurosa investigación para esclarecer origen de incendio en Feria de Tabasco 2026: Javier May

Se realizará una rigurosa investigación para esclarecer origen de incendio en Feria de Tabasco 2026: Javier May

mayo 7, 2026

El gobernador Javier May informó que ya se encuentra en marcha una investigación rigurosa para esclarecer el incendio registrado en la Nave 1 del Parque Dora María, en Villahermosa, donde se realiza la Feria Tabasco 2026, un hecho que dejó como saldo a cinco personas fallecidas.

En conferencia de prensa, desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal aseguró que las familias de las personas que lamentablemente fallecieron durante el incendio registrado en el Parque Dora María cuentan con el acompañamiento del gobierno estatal.

Además, destacó que se brindarán todas las garantías necesarias para la reparación y atención correspondiente. Aunado a que reconoció la pronta respuesta de los equipos de auxilio, que pudo controlar con prontitud el incendio y evitar una tragedia mayor.

“Las instituciones del Gobierno del estado trabajan de manera coordinada para garantizar la protección y seguridad de todas y todos los visitantes”, apuntó.

Durante la conferencia de prensa se destacó que el seguro contratado para este tipo de incidentes asciende a 500 millones de pesos, recurso que permitirá atender parte de las afectaciones derivadas del incendio en el recinto ferial.

La madrugada de este jueves 7 de mayo ocurrió un incendio en la Nave 1 del Parque Dora María Tabasco, donde se realiza la Feria Tabasco 2026, que dejó un saldo de cinco personas muertas y pérdidas millonarias. El fuego consumió las instalaciones donde pequeños y medianos empresarios del Estado venden alimentos, artículos regionales, artesanías, ropa y calzado.