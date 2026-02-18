Entregan mobiliario donado por Pemex a escuelas públicas de Tabasco

febrero 17, 2026

El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, encabezó la entrega de mobiliario a escuelas de educación básica y superior de Tabasco, donado por Petróleos Mexicanos (Pemex), asegurando que con esta acción se fortalecen las condiciones en las que se enseña y se aprende.

El funcionario estatal reconoció la colaboración de Pemex, que a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), canaliza recursos hacia proyectos de desarrollo social en zonas donde mantiene actividad operativa, priorizando la educación y la salud.

López Obrador indicó que mediante este programa se equiparán con pupitres, pintarrones, gabinetes, mesas y sillas para maestros a escuelas de Centro, Comalcalco, Cunduacán, Paraíso, Cárdenas, Huimanguillo, Nacajuca, Macuspana, Centla y Jalpa de Méndez.

“La transformación se construye trabajando en equipo y poniendo en el centro a la gente. Seguiremos fortaleciendo la escuela pública, porque ahí se construye el presente y el futuro de Tabasco. Con este banderazo, reafirmamos nuestro compromiso de que los apoyos lleguen directamente a las aulas y contribuyan a garantizar el derecho a la educación de la niñez y la juventud”, apuntó.

En su oportunidad, el gerente de Responsabilidad Social de Pemex, César Raúl Ojeda Zubieta, destacó que, del 26 de enero y a la fecha, se han hecho entrega de 100 paquetes con 45 mesabancos por aulas, y 90 paquetes más con 32 mesabancos por aula.

Con ello, apuntó, se retribuye al estado no solo la riqueza que se extrae del subsuelo tabasqueño, sino también se coadyuva a promover la estabilidad y concordia en las zonas “donde su actividad operativa ha causado repercusiones sociales y medioambientales que deben restaurarse y sanearse”.