Ejecutan a madre e hija en Tabasco; otras dos mujeres resultaron lesionadas

abril 17, 2026

La comunidad de la Villa Luis Gil Pérez, en el municipio de Centro, Tabasco, vivió una noche de terror, luego de un ataque directo contra una familia, el cual resultó en la muerte de una mujer y una de sus hijas, de unos 15 años de edad, mientras que otras dos mujeres, también descendientes de la víctima, resultaron lesionadas.

El ataque ocurrió en el momento en que la familia arribaba en su vehículo particular a su domicilio, cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra de manera indiscriminada. Los hechos habrían ocurrido sobre la carretera principal de Villa Luis Gil Pérez.

La agresión dejó un panorama devastador para una sola familia, pues en el lugar perdieron la vida la madre, de 33 años, y una de sus hijas, de tan solo 15 años. Otras dos mujeres, identificadas también como hijas de la fallecida, resultaron con lesiones de gravedad.

⇒ Las dos sobrevivientes fueron trasladadas de emergencia bajo pronóstico reservado, en tanto la zona quedó bajo resguardo de las fuerzas de seguridad, mientras los servicios periciales realizaban el levantamiento de los cuerpos de la madre y la adolescente.

La saña del ataque causó profunda indignación en la zona, debido a que las cuatro víctimas alcanzadas por las balas pertenecen al mismo núcleo familiar. Ante ello, las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para determinar el móvil de esta agresión. Hasta el momento no hay detenidos.