Surada con rachas fuertes y lluvias aisladas en Veracruz

febrero 13, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este viernes se esperan lluvias aisladas en distintas zonas del estado, ocasionadas por el ingreso de humedad del Golfo de México y del océano Pacífico.

Se pronostica un evento de surada con vientos del sur de 20 a 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 a 60 km/h, principalmente en la región costera.

Las temperaturas mínimas en zonas serranas oscilarán entre 0 y 5 °C, mientras que en planicies y costas se prevén máximas de 30 a 35 °C.

Autoridades recomiendan precaución por posibles bancos de niebla que reduzcan la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, así como evitar estacionar vehículos cerca de árboles o anuncios que podrían caer por el viento.

El SMN mantiene el monitoreo del clima en Veracruz y sugiere a la población seguir las actualizaciones a través de su página oficial: smn.conagua.gob.mx.