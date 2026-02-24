Anuncia Comisión Especial foros de consulta para Ley Citrícola

febrero 24, 2026

Los encuentros se realizarán en Álamo el 27 de febrero y en Martínez de la Torre el 6 de marzo.

Xalapa, Ver., 24 de febrero de 2026.- Con el objetivo de construir un marco jurídico que responda a los retos actuales del campo veracruzano, la Comisión Especial para la Atención a la Citricultura anunció la realización de dos foros de consulta previa, abierta e informada para la creación de la Ley Citrícola de Veracruz, la primera de su tipo en el país.

La presidenta de dicha comisión, diputada Imelda Garrido Alvarado, subrayó que la iniciativa, presentada en agosto de 2025, busca fortalecer al sector mediante el consenso con productores, empresarios, agrónomos y autoridades, por lo que “la realización de estos foros permitirá escuchar a las personas involucradas y enriquecer la propuesta de ley”.

Las sedes y fechas en que se prevé la realización de estas consultas son: Álamo Temapache, el 27 de febrero y Martínez de la Torre, el 6 de marzo.

Tras destacar los alcances e implicaciones del proyecto, Imelda Garrido reconoció la colaboración de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) y de los gobiernos municipales.

«Queremos una ley que no solo se escriba en el escritorio, sino que nazca de las necesidades reales de quienes trabajan la tierra. Una vez concluidos los foros, integraremos todas las propuestas para presentar un dictamen final ante el Pleno», afirmó la representante popular.

Con esta iniciativa, Veracruz se posiciona a la vanguardia legislativa en materia agropecuaria, buscando blindar y potenciar una de las industrias más importantes para la economía del estado.