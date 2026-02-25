Muay Thai veracruzano a escenarios internacionales

febrero 25, 2026

Juan David Castilla

El entrenador xalapeño de artes marciales, Héctor “El Tiburón” Hernández, compartió importantes logros en su carrera y el crecimiento del Muay Thai en México, destacando su participación en el próximo Mundial de la especialidad en Tailandia y los preparativos para la Gala de Muay Thai 2026.

Él se encuentra actualmente en la ciudad de Mérida trabajando en la preparación de Faraz Monroy, un talentoso peleador yucateco de apenas 8 años.

Pese a su corta edad, Monroy ya cuenta con experiencia en certámenes mundiales en Tailandia e Italia. El menor regresará a tierras tailandesas del 10 al 23 de marzo para competir en el Mundial de la World Muay Federation (WMF).

En este compromiso internacional, “El Tiburón” no solo asistirá como entrenador personal, sino que ha sido convocado oficialmente para integrar el cuerpo técnico de la Selección Mexicana y desempeñarse como referee durante la competencia.

“Es una gran noticia para mi carrera. Este viaje servirá para estrechar lazos y, en un futuro, traer peleadores extranjeros a México», afirmó Hernández.

Por otro lado, Héctor Hernández brindó detalles sobre la Gala de Muay Thai 2026, evento que fue presentado recientemente en Xalapa.

La magnitud de la gala sigue en aumento con los siguientes números confirmados: participación de más de 11 estados de la República Mexicana; presencia de 25 escuelas especializadas; disputa de 8 títulos; participación especial de una selección de Estados Unidos, otorgando al evento un carácter internacional.

El atleta anunció su incorporación al staff técnico de Budo Sento Championship en su edición número 33, consolidándose como una de las figuras más activas del deporte de contacto en el país.

Héctor Hernández agradeció el apoyo de su familia, de Víctor Monroy -quien lo está apoyando para ir a Tailandia-, así como del presidente Óscar Vásquez y de su equipo de trabajo, prometiendo mantener informada a la afición mexicana durante su estancia en el país asiático.