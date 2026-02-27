Menor agredida al interior de una Escuela Secundaria en el Puerto de Veracruz

febrero 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – En redes sociales se dio conocer la agresión en contra de una estudiante de una Escuela Secundaria Técnica en el Puerto de Veracruz por parte de otro compañero de estudios.

En el video que circulo en redes sociales se ve la discusión entre ambos menores de edad, la cual terminó en una golpiza a la estudiante.

La agresión se da en medio de risas de compañeros estudiantes y ante la ausencia de autoridades escolares o administrativas.

Al final fueron separados por otros compañeros quienes detuvieron al agresor.