Manglares amenazados por la tala ilegal y expansión urbana, alertan

febrero 24, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Los manuales enfrentan diversas amenazas, entre ellas la tala ilegal, incendios provocados, expansión urbana e inmobiliaria y ganadería extensiva.

Como parte de las acciones del proyecto de restauración de manglares para la adaptación al cambio climático en el ejido Herón Proal, ubicado en la zona de la Laguna de Mandinga, se llevará a cabo el Primer Foro de Experiencias en la Restauración de Manglares.

Este será el próximo 25 de febrero, en el Salón del Hotel Fiesta Inn Boca del Río, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

El encuentro forma parte del Proyecto Restauración de Ríos para la Adaptación al Cambio Climático y tiene como objetivo fortalecer la resiliencia del manglar en la región mediante el intercambio de experiencias, metodologías y acciones entre actores comunitarios, académicos, técnicos e instituciones gubernamentales.

De acuerdo María Paulette López Flores, acompañante de una consultoría comunitaria dentro del proyecto, México cuenta con aproximadamente 905 mil hectáreas de manglar, ecosistemas fundamentales para la protección costera, la conservación de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático.

En Veracruz, particularmente en la zona de la Laguna de Mandinga, donde desemboca la cuenca del Jamapa, los manglares desempeñan un papel estratégico como barrera natural ante el oleaje y fenómenos extremos.