Ambiente caluroso y rachas de viento este viernes en Veracruz

febrero 27, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes continuará el ambiente caluroso en territorio veracruzano, debido a condiciones de estabilidad atmosférica que predominan en gran parte del país.



Durante la mañana se prevé ambiente fresco a templado, con temperaturas muy frías en zonas serranas, donde el termómetro podría descender entre -5 y 0 grados Celsius, principalmente en regiones montañosas.



Por la tarde, el ambiente será caluroso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius en distintas zonas del estado.



Se esperan vientos del noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora, lo que podría ocasionar la caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios.



En la entidad no se prevén lluvias significativas, manteniéndose cielo parcialmente nublado durante el día.



Autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación y atender las indicaciones de Protección Civil.