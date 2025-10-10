Supervisa Rocío Nahle respuesta interinstitucional ante emergencias por lluvias en Veracruz

octubre 10, 2025

Poza Rica, Ver., viernes 10 de octubre de 2025.– Desde el Centro de Comando instalado en Poza Rica, la gobernadora Rocío Nahle García encabezó la sesión del Comité de Emergencias para evaluar los daños ocasionados por las intensas lluvias derivadas de la vaguada y la depresión tropical 90E, que han impactado principalmente en municipios del norte de Veracruz.

Durante la jornada, recorrió colonias con mayores afectaciones y supervisó la operación del refugio temporal Casa del Migrante, donde se brinda atención a familias que debieron evacuar sus viviendas.

Informó que el 35 por ciento de la población de Poza Rica se ubica dentro de la zona afectada y que ya se trabaja en el restablecimiento del suministro eléctrico, con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad.

En el municipio de Álamo, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia distribuyó más de 4 mil apoyos humanitarios, que incluyen cobertores, canastas alimentarias, catres, colchonetas, kits de limpieza, de primeros auxilios y de aseo personal. Además, el Ejército Mexicano instaló una cocina móvil para garantizar la alimentación de las personas damnificadas.

Respecto a las pérdidas humanas, confirmó el fallecimiento de una persona en el municipio de Los Reyes, luego de que su vehículo fuera impactado por un derrumbe de piedras y lodo; asimismo, en Papantla, un elemento de la Policía Municipal perdió la vida al intentar rescatar a una familia atrapada por las inundaciones.

Previo a esta jornada, participó de manera virtual en reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con los gobernadores y gobernadora de Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como titulares de la Defensa, Marina, Gobernación, Bienestar, SICT, Conagua, CFE y CNPC para fortalecer la coordinación regional ante la emergencia provocada por las lluvias.