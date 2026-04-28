Inclusión con resultados: Poza Rica instala consejo municipal para personas con discapacidad

abril 28, 2026

Poza Rica, Veracruz.– Con el firme compromiso de construir un municipio más incluyente, el Gobierno de Poza Rica llevó a cabo la Primera Sesión Solemne de Instalación y Toma de Protesta del Consejo Municipal para la Integración de Personas con Discapacidad, un órgano que permitirá fortalecer las políticas públicas en favor de este sector de la población.

Durante esta sesión, la Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez, asumió su carácter de presidenta honoraria del Consejo, reafirmando el compromiso de su administración con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos.

El Consejo quedó formalmente integrado por Juan Francisco Saucedo, edil de inclusión ciudadana, como Presidente; la presidenta honorífica del Sistema DIF Municipal, Concepción Rodríguez, como Secretaria Honoraria; y la directora del DIF Municipal, Sthepany Paola Mar, como Secretaria Técnica.

Asimismo, este órgano está conformado por ciudadanos, personas con discapacidad y representantes de organizaciones civiles, quienes aportarán su experiencia y visión para la construcción de estrategias que impulsen una sociedad más justa e incluyente.

Como parte de su funcionamiento, el Consejo celebrará sesiones ordinarias por lo menos una vez cada dos meses, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones, programas y políticas que contribuyan al bienestar y desarrollo integral de las personas con discapacidad en el municipio.

Con la instalación de este Consejo, el Gobierno de Poza Rica refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con la sociedad para garantizar la inclusión y mejorar la calidad de vida de todas y todos los pozarricenses.