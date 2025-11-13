SSP realiza detenciones contra el huachicol, asegura Reyes Garcés

noviembre 13, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de asegurar que diariamente se llevan a cabo operativo para detectar posibles casos de huachicoleo en la entidad veracruzana, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Alfonso Reyes Garcés, reconoció que esta dependencia no tenía información sobre la operación de una planta clandestina de procesamiento de combustible en el municipio de Perote.

En ese sentido, dijo que dicho operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, aunque hay operaciones en donde se mantiene la coordinación con la federación.

“Hay operaciones que vienen inclusive desde México, en el de Perote vino gente de la feM, son los que ejecutaron esa operación (…) No lo teníamos a la vista, es parte de la investigación que hace la Fiscalía”.

Sin embargo, aseguró que en la secretaría a su cargo se encuentran diariamente en vigilancia en la entidad y participa en detenciones relacionadas con transporte ilegal de combustible.

“Nosotros estamos continuamente deteniendo pipas; hay veces que agarramos una y otras veces otras, es un trabajo en equipo”, explicó.

Asimismo, dio a conocer que cuando se aseguran unidades en flagrancia, los casos se turnan a la Fiscalía General del Estado para continuar las indagatorias.

Hay que recordar que hace unos días personal de la Marina Armada de México aseguró una planta que operaba bajo la fachada de una empresa dedicada al manejo de residuos peligrosos, con razón social Reciclados del Altiplano S.A. de C.V., misma que contaba con permisos ambientales desde 2010 y se presentó originalmente como un centro de recuperación y tratamiento de residuos derivados de hidrocarburos.