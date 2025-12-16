SSP asegura más de 58 mil litros de hidrocarburo en operativos coordinados

diciembre 16, 2025

Xalapa, Ver., martes 16 de diciembre de 2025.- Resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las instituciones de los tres órdenes de gobierno, fueron detenidas 29 personas por diversos delitos y asegurados más de 58 mil litros de hidrocarburo, durante operativos realizados del 12 al 14 de diciembre en distintas regiones del estado.

Las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Álamo, Tuxpan, Cotaxtla, Medellín, Mariano Escobedo, El Higo, Papantla, Nogales, Poza Rica, Yanga, Tlapacoyan, Córdoba, Fortín, Perote, Atoyac, La Antigua, Jilotepec, Coscomatepec, Juan Rodríguez Clara, Chacaltianguis, Ixhuatlán del Sureste, Coatzacoalcos y Las Choapas.

En apoyo a la Fiscalía General de la República y en cumplimiento de órdenes de cateo, en el municipio de Yanga quedó asegurado un inmueble donde se localizaron dos tanques cisterna con aproximadamente 52 mil litros de hidrocarburo; dos autotanques, uno vacío y otro con cerca de seis mil 600 litros de diésel; tres tractocamiones; dos cajas secas con artículos de papelería; dos planas; un dolly; cuatro vehículos y una motocicleta.

En una acción adicional, fueron decomisadas 10 dosis de una sustancia con características de cristal.

En Coatzacoalcos, tras la activación de un Código Rojo, fue liberado un ciudadano que se encontraba privado ilegalmente de la libertad.

Por delitos contra la salud, 13 personas fueron detenidas, a quienes se les aseguraron 156 dosis de una sustancia con características de cristal; seis dosis de presunta cocaína; 18 bolsitas de hierba verde similar a la marihuana; dinero en efectivo; un teléfono celular; un vehículo y una motocicleta con reporte de robo, así como tres motocicletas sin reporte.

En materia de recuperación de vehículos, fueron aseguradas cinco motocicletas, cuatro camionetas, dos automóviles y un tractocamión con reporte de robo; además, se recuperaron cinco motocicletas sin reporte y cartuchos útiles. Por este delito, 12 personas fueron detenidas.

Finalmente, cuatro personas más fueron aprehendidas, a quienes se les decomisaron tres armas de fuego cortas y tres largas; cargadores y cartuchos útiles; placas balísticas; un chaleco táctico; un vehículo y una motocicleta sin reporte de robo.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.