La Primera Región Naval realizó “Ceremonia de Culminación de los Marineros del SMN Clase 2007 y Remisos”, pertenecientes al primer grupo de adiestramiento del 2026

mayo 10, 2026

Las Bajadas, Ver.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de Primera Región Naval, informa que hoy, se llevó a cabo la “Ceremonia de Culminación de los Marineros del SMN Clase 2007 y Remisos” pertenecientes al primer grupo de adiestramiento del 2026; quienes cumplieron con su adiestramiento y deberes como ciudadanos mexicanos.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de este Mando Naval y fue presidida por el Almirante Ramiro Lobato Camacho, Comandante de la Primera Región Naval, acompañado en el presídium por el Capitán Ubaldo Vidal Martínez, Director de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, representante de la Presidenta Municipal de Boca del Río; el Licenciado Eloy Carlos Flores, Secretario del Ayuntamiento de Veracruz, representante de la Presidenta Municipal de Veracruz; el Vicealmirante Francisco Javier Bringas Franco, Comandante de la Base Aeronaval de Veracruz; y la Contralmirante Jael Hatsune Tarín Vázquez, Comandante Accidental de la Brigada de Infantería de Marina Número Uno, así como de personal naval. Cabe resaltar que realizaron su Servicio Militar Nacional 105 Marineros de Infantería de Marina clase 2007 y 24 Remisos, sumando un total de 129, mismos que adquiriendo los conocimientos básicos de adiestramiento militar, Derechos Humanos, Legislación Naval, Ética Naval, materias que fortalecen el respeto a los símbolos patrios; logrando la superación personal basada en el Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo, valores que distinguen al personal de esta Institución.

Cabe destacar que, el propósito del Servicio Militar Nacional es capacitar a los conscriptos, para desarrollar en ellos las habilidades, valores y virtudes, que les permitan ser ciudadanos útiles, instruyéndolos con los conocimientos básicos de un adiestramiento que corresponde a la doctrina naval vigente.

De esta manera, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, coadyuva en el adiestramiento y capacitación del personal de Marinería del Servicio Militar Nacional, fortaleciendo a los conscriptos con los más altos valores de la Institución y fomentado su crecimiento como ciudadanos ejemplares al Servicio de México.