“Para nosotras no hay festejo”: madres de desaparecidos marchan en Xalapa

mayo 10, 2026

Juan David Castilla

Mientras las familias veracruzanas se reunían para celebrar el Día de las Madres, cientos de mujeres, con el rostro marcado por la ausencia, marcharon en distintos puntos de la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz, para exigir a las autoridades la localización con vida de sus hijos.

“Únete, únete, que tu hijo puede ser”, gritaron las madres desesperadas por hallar a sus seres queridos y ante la presunta omisión por parte de las autoridades en las búsquedas correspondientes.

Integrantes del colectivo Familiares Enlaces Xalapa se manifestaron este 10 de mayo para recordar que para ellas no hay nada qué festejar mientras sus hijos sigan faltando en casa.

Este grupo se concentró en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente a Palacio de Gobierno, después caminó sobre la calle Juan de la Luz Enríquez y las avenidas Ávila Camacho y Orizaba, hasta llegar al Memorial de los Desaparecidos.

Con pancartas y consignas, como “este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, las madres señalaron la brecha de empatía entre la ciudadanía, la clase política y su búsqueda incansable.

En la movilización, la representante del colectivo, Victoria Delgadillo Romero, se concentró inicialmente frente al Palacio de Gobierno. Durante su intervención, criticó el papel de las autoridades estatales, acusándolas de ignorar el dolor de las familias mientras disfrutan de la festividad en la privacidad de sus hogares.

«Las autoridades sí están festejando… están en sus casas festejando a la mamá o a la esposa, porque ellos sí tienen derecho. Nosotros tenemos derecho a levantar la voz por nuestros familiares desaparecidos», sentenció la activista ante el contingente.

Tras el mitin frente a la sede del Poder Ejecutivo, las manifestantes caminaron con rumbo al Memorial de los Desaparecidos.

Durante el trayecto, el grito de «¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!» retumbó en las calles del centro, exigiendo no solo el hallazgo de sus seres queridos, sino también castigo para los responsables de las desapariciones en la región.

Delgadillo Romero pidió a sus compañeras a no abandonar la lucha y a seguir caminando hasta encontrar respuestas, reafirmando que la «omisión» oficial no detendrá la búsqueda que ellas han asumido ante la falta de resultados institucionales.

Otro contingente se concentró en el Monumento a la Madre, sobre la avenida Ávila Camacho, y después marchó hacia el mural de la avenida Murillo Vidal, al puente del circuito Presidentes.