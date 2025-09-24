SIOP repara baches en la Xalapa-Coatepec tras fallas por mala calidad de materiales

septiembre 24, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- A finales del mes de octubre se prevé concluir la nueva intervención del bulevar Xalapa-Coatepec, que nuevamente presenta baches en su estructura, informó el secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz (SIOP), Leonardo Cornejo.

El funcionario estatal reconoció que la mala calidad de los materiales utilizados en la administración anterior provocó que los baches reaparecieran. “Son los agregados que no estaban cumpliendo con la calidad que se debía», explicó.

“Ha sido un tema de la calidad de los agregados que se habían ocupado en la formulación del concreto; eso se está atendiendo y va a quedar con la calidad requerida”, aseguró el titular de SIOP.

Cornejo no descartó la posibilidad de sancionar a la empresa responsable de los trabajos previos, ni de hacer efectiva la fianza por vicios ocultos para cubrir los costos de esta nueva reparación.

“No tengo el monto, pero es una cantidad importante y veremos, como menciona, si tiene que hacerse eso a través de fianzas de calidad o si es un tema del propio uso”, indicó. Agregó que actualmente se revisa que las empresas contratadas cumplan con los estándares de calidad requeridos para las obras de infraestructura.

Una carretera con historial de reparaciones

El bulevar Xalapa-Coatepec, construido durante el sexenio de Patricio Chirinos Calero (1992-1998) como una vía rápida entre ambos municipios, se ha convertido en una ruta que requiere reparaciones constantes, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando emergen baches que obligan al estado a realizar inversiones millonarias.

El pasado miércoles 25 de junio, la gobernadora Rocío Nahle anunció que la carretera será incluida en el paquete de acciones de la SIOP, luego de que recibió reportes sobre el deterioro de la vialidad.

“Sí, ya voy a mandar maquinaria, hoy voy a hablar con (Leonardo) Cornejo (titular de SIOP). No habíamos considerado esa (vialidad), estoy atendiendo las carreteras. Ya me reportaron que está muy mal y voy a mandar un encarpetado”, dijo en entrevista.

Cabe recordar que el 5 de octubre de 2017, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció una inversión de 124 millones de pesos para “reconstruir” esta autopista.

Durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez (2018-2024), se firmaron al menos tres contratos para reparar ambas vías que conectan Xalapa y Coatepec, con una inversión superior a 7 millones de pesos para atender distintos tramos.