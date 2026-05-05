Simulacro Nacional de este miércoles se llevará a cabo en los 212 municipios de Veracruz

Simulacro Nacional de este miércoles se llevará a cabo en los 212 municipios de Veracruz

mayo 5, 2026

Yhadira Paredes/El Lencero, Emiliano Zapata, Ver.- Este miércoles se llevará a cabo el simulacro nacional, en el que la hipótesis será un sismo magnitud 8.2 grados, informó la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, quien refirió que se tiene confirmada la participación de los 212 municipios.

Asimismo, dio cuenta que en el estado de Veracruz, además del sismo, se implementará una hipótesis de tormenta tropical, con lluvias intensas e inundaciones en la zona sur de la entidad.

“Hemos estado trabajando con los municipios, tenemos noticias de la participación de los 212 municipios y este año nos adherimos a la hipótesis de sismo para el norte y centro”, explicó.

Como parte del ejercicio de simulacro, tanto de sismo como de tormenta tropical, se inició con las notificaciones hipotéticas de la Comisión Nacional del Agua, una alerta gris.

El simulacro está programado para las 11 de la mañana, por lo que se espera la alarma telefónica, el cual no se activó en el sismo del pasado lunes.

Sobre la falta de alarma con el sismo con epicentro en Pinotepa Nacional, en Oaxaca, Osorno Maldonado justificó que se el sistema se encontraba en revisión como parte de los preparativos para el simulacro.

Finalmente, sostuvo que tiene que ver con los umbrales de distancia.