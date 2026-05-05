Piden ayuda para recaudar fondos para asistir al Primer Circuito Nacional de Parapowerlifting en Ciudad de México

Piden ayuda para recaudar fondos para asistir al Primer Circuito Nacional de Parapowerlifting en Ciudad de México

mayo 5, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes del equipo de parapowerlifting de Xalapa lanzaron un llamado a la ciudadanía para apoyar su participación en un campeonato selectivo nacional que se realizará del 21 al 26 de este mes en el Centro Paralímpico Mexicano, en la Ciudad de México.

Los atletas, quienes representan al estado en esta disciplina, informaron que este evento forma parte del primer filtro rumbo a competencias internacionales, con miras a obtener un lugar en los Juegos Parapanamericanos del próximo año, así como en los Juegos Centroamericanos previstos para finales de este año, aunque aún sin sede confirmada.

Daniel Hernández Luna, junto con sus compañeros David Montiel y Lucía Castro Callejas, explicó que actualmente se encuentran organizando una rifa con causa para recaudar fondos que les permitan cubrir gastos de alimentación, transporte y parte de su preparación final.

Detallaron que, aunque el hospedaje ya está cubierto, requieren recursos para alimentación durante los seis días de competencia.

El costo estimado es de 300 pesos diarios por persona para los 6 días y la delegación está conformada por seis atletas y dos entrenadores, entre ellos la entrenadora Mariela Ferrer.

“Estamos generando dinámicas como rifas para poder solventar los viáticos y cerrar nuestra preparación, ya que es un proceso exigente y buscamos llegar en las mejores condiciones”, señalaron.

Asimismo, indicaron que continúan gestionando apoyos ante instancias oficiales, sin embargo, reconocieron que estos no siempre son suficientes, por lo que optaron por impulsar iniciativas propias con el respaldo de la ciudadanía.

Los interesados en apoyar podrán hacerlo a través de la compra de boletos para la rifa, cuyos detalles serán dados a conocer en próximos días mediante sus redes sociales y contactos directos.