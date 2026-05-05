Sheinbaum advierte: quienes buscan intervención extranjera “están destinados a la derrota”

mayo 5, 2026

“A quienes reviven la conquista como salvación, están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota”, afirma.

Carlos Guzmán | Enviado, Puebla,- En el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum endureció su discurso al lanzar una crítica directa contra los sectores conservadores y reivindicar, con énfasis, la soberanía nacional, al advertir que “ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”.

Durante la ceremonia conmemorativa, la mandataria hizo un recuento histórico para señalar que, en los momentos más difíciles del país, han existido grupos que han apostado por la intervención extranjera, a quienes acusó de carecer de respaldo popular.

“Pero también hay que recordar el papel de los conservadores del siglo XIX en los momentos más difíciles de la historia, a esos que buscan la intervención extranjera en México, a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia, a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México”, expresó.

En ese contexto, Sheinbaum sostuvo que quienes buscan apoyo externo para impulsar sus proyectos políticos “están destinados a la derrota”, al tiempo que extendió esa afirmación a quienes —dijo— reivindican visiones colonialistas o minimizan la capacidad del pueblo mexicano.

“A ellos les decimos con verdad y justicia que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota. A quienes reviven la conquista como salvación, están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota”, afirmó.

La presidenta también criticó a quienes intentan reivindicar figuras como Hernán Cortés o, desde su perspectiva, actúan con desprecio hacia el pueblo, y aseguró que dichas posturas “están destinadas a la derrota moral”.

Al retomar el legado histórico, citó a Benito Juárez tras la caída del Segundo Imperio Mexicano para reforzar su mensaje: “el triunfo de la reacción es moralmente imposible”.

En materia de política exterior, Sheinbaum hizo una referencia directa a Estados Unidos, recordando el momento histórico de cooperación entre Juárez y Abraham Lincoln, particularmente el reconocimiento de la República mexicana, el cual calificó como uno de los episodios más positivos en la relación bilateral.

Sin embargo, dejó claro que, más allá de esa relación histórica, México mantiene una postura firme frente a cualquier país: “A cualquier gobierno extranjero somos claros y contundentes”.

En ese sentido, subrayó que la historia ha demostrado que el pueblo mexicano sabe defender su soberanía, al evocar la resistencia de liberales, chinacos y combatientes durante la intervención francesa de 1862.

“Las y los mexicanos aprendimos bien la lección. Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres… somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía, y estamos dispuestos siempre a defenderla”, enfatizó.

La mandataria sostuvo que la soberanía nacional y los intereses del pueblo están por encima de cualquier presión externa, y llamó a mantener como guía los valores de honestidad, amor al pueblo y a la patria.

Finalmente, cerró su discurso con referencias a figuras históricas como Ignacio Zaragoza, Benito Juárez y Vicente Guerrero, al recordar que “la patria es primero”, y lanzó vivas en honor al pueblo de México y a la independencia nacional.