Jóvenes veracruzanos, protagonistas de la Cuarta Transformación: Gobernadora

mayo 5, 2026

Reafirma la soberanía nacional y la identidad histórica del Golfo de México.

Emiliano Zapata, Ver., martes 05 de mayo de 2026.- En el 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, la gobernadora Rocío Nahle García afirmó que el legado de 1862 permanece vigente como guía de unidad, resistencia y defensa de la soberanía nacional.

Desde la explanada del 63 Batallón de Infantería, y previo a la Toma de Protesta de Bandera encabezada por la presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que la victoria del Ejército Mexicano, liderado por el general Ignacio Zaragoza, trasciende el ámbito castrense y reafirma la identidad nacional.

“No fue solo una victoria militar, fue una lección de unidad, de firmeza y de convicción en los ideales que nos dan identidad como nación”.

Ante autoridades civiles y mandos de las Fuerzas Armadas, destacó a los 904 conscriptos, de las cuales 33 son mujeres, que “al jurar lealtad a la bandera, asumen una responsabilidad que trasciende generaciones; nuestra enseña nacional representa la historia de lucha, sacrificio y esperanza del pueblo de México”.

En este marco, reivindicó a Veracruz como territorio clave en la historia y presente del país, así como referente de identidad nacional, “Veracruz, que es la corona del territorio nacional del Golfo de México, porque es el Golfo de México”.

Subrayó que la incorporación de mujeres, vigente desde el año 2000, representa un avance sustantivo hacia la igualdad, al integrarse en condiciones de equidad y con pleno compromiso con la nación. Su participación demuestra que servir a México no tiene límites ni distinciones, y abre paso a que más jóvenes veracruzanas se sumen a esta tarea.

“Veracruz siempre ha escrito una línea en la historia de México, y hoy ustedes son protagonistas de la Cuarta Transformación”.

El comandante del Centro de Adiestramiento del 63° Batallón de Infantería, Francisco Tapia Cuenca, subrayó que los conscriptos, al concluir su capacitación, habrán adquirido habilidades y valores orientados a su desarrollo como ciudadanos íntegros, responsables y respetuosos de los derechos humanos y la igualdad de género, fortaleciendo su identidad y conciencia nacional, así como su respeto por los símbolos patrios y su participación activa en el desarrollo del país.

La ceremonia contó con la participación del comandante de la 26ª Zona Militar, Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez; el comandante de la Primera Región Naval, Ramiro Lobato Camacho; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Iván Navarrete Torres; los secretarios de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil; de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés; y la titular de la Fiscalía General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.