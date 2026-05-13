La Primera Región Naval recibe a ganadores del XVIII Concurso Nacional Literario “Memorias de la Vejez y la Mar 2026”

mayo 12, 2026

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina a través de la Armada de México y por conducto de la Primera Región Naval, informa que en días pasados, las y los ganadores del primer lugar del XVIII Concurso Nacional Literario “Memorias de la Vejez y la Mar” 2026, certamen nacional que promueve la expresión literaria, la cultura marítima y la conciencia ecológica entre las personas adultas mayores de nuestro país, fueron recibidos, en la sede de este Mando Naval.

Durante su visita al puerto de Veracruz, los galardonados fueron recibidos por el Vicealmirante Antonio Ruiz Gómez, Jefe de Estado Mayor de la Primera Región Naval, en representación del Almirante Ramiro Lobato Camacho, Comandante de este Mando Naval.

En su mensaje de bienvenida, el Vicealmirante Ruiz Gómez destacó que este certamen representa un espacio donde las experiencias de vida, la memoria y la sensibilidad humana se convierten en un legado invaluable para las nuevas generaciones, resaltando además que cada obra literaria refleja la riqueza de quienes, con esfuerzo, dignidad y sabiduría, han contribuido al desarrollo de México.

Asimismo, señaló que la Secretaría de Marina refrenda su reconocimiento y cercanía con las personas adultas mayores mediante iniciativas que fortalecen la cultura, la creatividad y el vínculo de la sociedad con el mar. “La experiencia acumulada a lo largo de los años constituye una fuente de conocimiento y grandeza que fortalece el tejido social de nuestra nación”, expresó.

Como parte de su recorrido, las y los 29 ganadores conocieron parte de la historia del recinto sede de la Primera Región Naval, donde se les explicó la relevancia histórica de la antigua “Puerta de Mar”, considerada durante la época virreinal el principal acceso marítimo de Veracruz y símbolo de la conexión comercial, cultural y estratégica de México con el mundo.

Como parte de este reconocimiento, los ganadores del primer lugar realizarán un viaje cultural y recreativo todo pagado a la Ciudad de México y al puerto de Veracruz, acompañados por un familiar. Durante su estancia en el Puerto de Veracruz visitarán establecimientos navales como la Heroica Escuela Naval Militar, la Base Aeronaval y el Museo Histórico Naval, además de participar en actividades culturales y efectuar un paseo a bordo de un Buque de la Armada de México.