Estrella negra OVNI: ¿Qué revelan los archivos desclasificados del Pentágono?

mayo 12, 2026

La estrella negra OVNI se convirtió en la imagen más comentada tras la publicación de 162 archivos desclasificados por el Pentágono sobre fenómenos aéreos no identificados. La fotografía, captada en 2013 sobre Oriente Medio, muestra una figura de ocho puntas que ha generado especulación en todo el mundo.

¿Qué es la estrella negra OVNI?

De acuerdo con Cadena Política, la estrella negra OVNI es una imagen térmica obtenida por sensores infrarrojos militares de Estados Unidos.

En la fotografía se observa un objeto oscuro con ocho puntas irregulares suspendido en el cielo nocturno. Su forma poco convencional provocó que muchos usuarios en redes sociales la relacionaran con tecnología extraterrestre.

¿Qué dice el Pentágono sobre la estrella negra OVNI?

De acuerdo con Sean Kirkpatrick, exdirector de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), la estrella negra OVNI probablemente sea el efecto térmico de un motor a reacción.

Las cámaras infrarrojas registran calor y no imágenes visibles. Bajo ciertas condiciones, las turbulencias y el ángulo de captura pueden producir formas inusuales como la observada en la fotografía.

Archivos desclasificados del Pentágono en 2026

El 8 de mayo de 2026, el Pentágono publicó 162 documentos relacionados con fenómenos aéreos no identificados.

Los archivos incluyen:

Videos infrarrojos

Fotografías de misiones espaciales

Testimonios de pilotos militares

Reportes del FBI

Documentos de inteligencia

La publicación forma parte del mayor proceso de desclasificación de archivos OVNI en la historia de Estados Unidos.

¿Hay evidencia de vida extraterrestre?

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han encontrado pruebas concluyentes de tecnología alienígena o de contacto con vida extraterrestre.

El informe oficial señala que la mayoría de los casos analizados corresponden a globos, drones, satélites y otros objetos identificables.

Por qué la estrella negra OVNI se volvió viral

La estrella negra OVNI llamó la atención por su apariencia inusual y porque fue difundida como parte de los archivos desclasificados del Pentágono.

Aunque la explicación más probable apunta a un efecto visual, la imagen sigue alimentando el debate sobre los fenómenos aéreos no identificados.

Conclusión

La estrella negra OVNI es, hasta ahora, uno de los casos más llamativos de los archivos desclasificados del Pentágono. Sin embargo, la explicación oficial indica que podría tratarse de un fenómeno óptico captado por cámaras infrarrojas y no de evidencia de origen extraterrestre.