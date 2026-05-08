SNTE confirma fin anticipado del ciclo escolar el 5 de junio

mayo 8, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 5 de junio para alumnas y alumnos, como parte de los ajustes nacionales aprobados al calendario escolar.

Originalmente, el calendario escolar contempla 185 días de clases, con inicio el 1 de septiembre de 2025 y conclusión el 15 de julio de 2026; sin embargo, las autoridades educativas acordaron modificar las fechas debido a las altas temperaturas y la logística relacionada con el Mundial de Fútbol de 2026.

A través de un comunicado difundido este 8 de mayo, la organización sindical informó que los cambios fueron acordados tras la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

El sindicato explicó que previamente había solicitado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, una revisión integral del calendario escolar actual y de ciclos posteriores, con el objetivo de mejorar las condiciones de las comunidades educativas.

Además de la conclusión anticipada del ciclo escolar, el SNTE dio a conocer algunos ajustes para el calendario 2026-2027.

Entre ellos se establece que el próximo ciclo tendrá una duración de 185 días; el 10 de agosto se realizará la sesión del Consejo Técnico Escolar y del 17 al 28 de agosto se desarrollarán actividades de fortalecimiento de aprendizajes para estudiantes.

El inicio formal del ciclo escolar 2026-2027 se mantiene programado para el 31 de agosto.

En el comunicado firmado por el secretario general de la Sección 56, Revertiano Marín Hernández, se pidió a los trabajadores de la educación mantener unidad, ética y profesionalismo ante los cambios acordados.

La modificación al calendario escolar ocurre en medio de las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país y de los ajustes nacionales derivados de la organización del Mundial de Futbol 2026.