Fiscalía de Sonora ofrece recompensa por médico ligado a muertes por “sueros vitaminados”

mayo 12, 2026

La búsqueda del médico Jesús Maximiano Verduzco Soto escaló este martes a nivel prioritario en Sonora, luego de que la Fiscalía estatal ofreciera una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien aporte información que permita localizarlo y detenerlo.

⇒ Verduzco Soto es señalado por su probable responsabilidad en la muerte de ocho personas y afectaciones graves a la salud de al menos tres más, relacionadas con la aplicación de “sueros vitaminados” en una clínica privada de Hermosillo.

La Fiscalía General de Sonora difundió una ficha de búsqueda en la que identifica al médico como probable responsable del delito de homicidio culposo por responsabilidad médica. El acuerdo de recompensa, emitido bajo el número 000014/2023, establece que la información deberá ser “eficiente, veraz, precisa y oportuna” para contribuir a su captura.

El caso tomó un nuevo giro después de que Verduzco Soto no acudiera a la audiencia inicial programada el pasado 6 de mayo, donde debía comparecer por las acusaciones derivadas de las muertes y daños a la salud presuntamente provocados por las soluciones intravenosas aplicadas en una clínica privada de la colonia Jesús García, en Hermosillo.

⇒ Durante la diligencia judicial, incluso su defensa aseguró desconocer las razones de la ausencia del médico, quien ofrecía consultas de medicina general y tratamientos homeopáticos.

La Secretaría de Salud de Sonora confirmó que el brote asociado a los llamados “sueros vitaminados” dejó un saldo de 11 personas afectadas: ocho fallecidas, una hospitalizada y dos más dadas de alta. Todos los casos presentaban antecedentes comunes tras haber recibido las soluciones intravenosas aplicadas por el mismo médico tratante.