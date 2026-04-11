Veracruz octavo lugar en accidentes de moto y automóviles

abril 11, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Hasta el 7 de abril, los accidentes de transporte en Veracruz registraron un incremento del 15 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, con corte a la semana 12.

El informe detalla que se han acumulado 2 mil 278 accidentes en vehículos con motor, que incluyen motocicletas y automóviles. En el desglose por sexo, participaron mil 473 hombres y 805 mujeres en las coliciones.

Además, el reporte contabiliza 165 accidentes en la primera semana de abril en los que motociclistas —conductores o pasajeros— resultaron lesionados en colisiones con peatones, animales, vehículos de pedal, unidades de dos o tres ruedas, automóviles, vehículos pesados, trenes u objetos fijos. También se consideran accidentes de transporte sin colisión, así como ocupantes de automóvil y autobús lesionados.

En el mismo periodo de 2025 se habían registrado mil 972 accidentes, por lo que el aumento es de 306 casos, equivalente a un incremento del 15 por ciento en lo que va de 2026.

Con base en estos datos, Veracruz se ubica en el lugar ocho a nivel nacional en número de accidentes de transporte, por debajo de entidades como Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Querétaro.

En total, a nivel nacional se han reportado 52 mil 598 accidentes relacionados con motocicletas y vehículos hasta el 7 de abril de este 2026.