Veracruz concentra más de 2.5 millones de beneficiarios del Bienestar, en un padrón nacional de 18.2 millones

Veracruz concentra más de 2.5 millones de beneficiarios del Bienestar, en un padrón nacional de 18.2 millones

abril 12, 2026

Boca del Río, Ver., domingo 12 de abril de 2026.- La gobernadora Rocío Nahle García se reunió con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, como parte de la coordinación entre el Gobierno de México y el Estado para garantizar el acceso universal a los Programas de Bienestar en Veracruz.

Durante el encuentro, se destacó que en la entidad más de 2.5 millones de veracruzanas y veracruzanos reciben actualmente algún apoyo social, como parte de la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a consolidar el bienestar como un derecho.

La secretaria Ariadna Montiel expuso que estos programas son el eje de la política social del país, ya que contribuyen a la reducción de la pobreza y la desigualdad, beneficiando a millones de familias.

A nivel nacional, más de 18.2 millones de personas son beneficiarias de las pensiones y programas de Bienestar, los cuales, por primera vez en la historia, están reconocidos en la Constitución como derechos sociales, lo que garantiza su permanencia y evita cualquier tipo de condicionamiento.

Entre los principales programas destacan la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; además, se fortalecen a través del programa Salud Casa por Casa.