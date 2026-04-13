Veracruz concentra más de 2.5 millones de beneficiarios del Bienestar, en un padrón nacional de 18.2 millones
abril 12, 2026
Boca del Río, Ver., domingo 12 de abril de 2026.- La gobernadora Rocío Nahle García se reunió con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, como parte de la coordinación entre el Gobierno de México y el Estado para garantizar el acceso universal a los Programas de Bienestar en Veracruz.
Durante el encuentro, se destacó que en la entidad más de 2.5 millones de veracruzanas y veracruzanos reciben actualmente algún apoyo social, como parte de la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a consolidar el bienestar como un derecho.
La secretaria Ariadna Montiel expuso que estos programas son el eje de la política social del país, ya que contribuyen a la reducción de la pobreza y la desigualdad, beneficiando a millones de familias.
A nivel nacional, más de 18.2 millones de personas son beneficiarias de las pensiones y programas de Bienestar, los cuales, por primera vez en la historia, están reconocidos en la Constitución como derechos sociales, lo que garantiza su permanencia y evita cualquier tipo de condicionamiento.
Entre los principales programas destacan la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; además, se fortalecen a través del programa Salud Casa por Casa.