Poderes Legislativo y Ejecutivo suman esfuerzos por el bien de Veracruz

abril 10, 2026

Durante una reunión de trabajo, la gobernadora Rocío Nahle destacó el trabajo coordinado, la unidad y convicción de las y los legisladores locales para impulsar reformas que responden a un compromiso social con el pueblo de México.

Xalapa, Ver., 10 de abril de 2026.- El Grupo Legislativo de Morena, encabezado por su coordinador, el diputado Esteban Bautista Hernández, y por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, diputada Naomi Edith Gómez Santos, se reunió con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, quien destacó el respaldo de la LXVII Legislatura a las minutas para reformar la Constitución federal.

Durante la reunión de trabajo efectuada en Palacio de Gobierno, las y los legisladores explicaron que las reformas aprobadas en lo que va del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Labores por cuanto al límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, así como en materia electoral y de administración pública, remitidas ambas por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, responden a un compromiso social con el pueblo no sólo de Veracruz, sino de todo México.

Al respecto, la titular del Poder Ejecutivo reconoció el trabajo coordinado, la unidad y la convicción de las y los diputados locales al impulsar reformas que acaban con los privilegios de unos cuántos, poniendo por encima las necesidades de la población.