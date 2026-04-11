Ámbiente cálido y lluvias fuertes en Veracruz

abril 11, 2026

Este día, una vaguada en altura sobre el noroeste del territorio nacional, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, una línea seca en el norte de México y la corriente en chorro subtropical, originarán lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte y noreste del país, además de lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila (norte); así como rachas de viento, con posible formación de torbellinos en Chihuahua (este y noreste) y Coahuila (norte y oeste). Canales de baja presión en el interior del país, en combinación con inestabilidad en la atmósfera y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del oriente, centro y sur del país, incluido el Valle de México. Por otra parte, prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (sur y oeste), Guerrero (noroeste, centro, sur y este), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y costa).

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de México.

Para mayor información en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.



Pronóstico de lluvias para hoy 11 de abril de 2026:



Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (norte y noreste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (norte y sur), Guanajuato (norte), Querétaro (norte), Hidalgo (sur), Estado de México (norte), Tlaxcala (norte), Puebla (norte) y Veracruz (centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 11 de abril de 2026:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte y sur), Nayarit (norte), Michoacán (suroeste y sur), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Chihuahua, Jalisco, Colima, Durango, Coahuila, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Zacatecas (sur), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 11 de abril de 2026:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 11 de abril de 2026:



Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas; y con posible formación de torbellinos: Chihuahua (este y noreste) y Coahuila (norte y oeste).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).



Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec, así como en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incremento en los niveles de ríos y arroyos; chubascos en la Ciudad de México. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.



Península de Baja California: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región y muy frío con heladas en sierras de Baja California; bancos de niebla en la costa occidental de dicho estado. Durante la tarde, ambiente templado en Baja California y cálido en Baja California Sur. Cielo medio nublado con chubascos en Baja California y sin lluvia en Baja California Sur. Viento del oeste y noroeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Baja California y rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Baja California Sur.



Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Sonora y sin lluvia en Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso en la región y muy caluroso en Sinaloa, en donde prevalecerá la onda de calor, en la región sur. Viento de componente oeste de 30 a 40 km/h en la región con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Sonora.



Pacífico Centro: Por la mañana, cielo con nubes dispersas y ambiente fresco. Durante la tarde, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Michoacán y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Ambiente caluroso a muy caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este y sur) y Michoacán (oeste y sur). Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de rachas de 30 a 50 km/h en la región.



Pacífico Sur: En el transcurso del día cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco en la región y en zonas costeras. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Guerrero (noroeste, centro, sur y este), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y costa). Viento de componente norte de 30 a 40 km/h en Oaxaca y Chiapas, con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.



Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en zonas de Tamaulipas (oeste) y Veracruz (centro), las cuales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incremento en los niveles de ríos y arroyos. Lluvias aisladas en Tabasco. Por la mañana ambiente templado en la región; fresco en Tamaulipas, y con bancos de niebla en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h y rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Tamaulipas y con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Veracruz y Tabasco. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de la región.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por la mañana, ambiente templado y de cálido a caluroso por la tarde. Viento del este y noreste 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de la región.



Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila (norte) y lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (norte y noreste), Nuevo León (centro y sur) y San Luis Potosí (norte y sur), las cuales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incremento en los niveles de ríos y arroyos. Además, lluvias aisladas en Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas de la región, frío en sierras de Zacatecas y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 en zonas de Nuevo León y con posible formación de torbellinos en Chihuahua (este y noreste) y Coahuila (norte y oeste); y con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.



Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Lluvias puntuales fuertes en Guanajuato (norte), Querétaro (norte), Hidalgo (sur), Tlaxcala (norte) y Puebla (norte), las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Morelos. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío en sierras de Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la región, así como caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Morelos (sur) y Puebla (suroeste). Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Mineral del Chico, Hgo., 21.0; G.A.M., CDMX, 15.0; Tultitlán, Edo. Méx., 11.0 y Jonuta, Tab., 10.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 39.4; Arriaga, Chis., 39.3; Salina Cruz, Oax., 37.4; La Paz, B.C.S., 36.6; Hermosillo, Son., 36.5; Valladolid, Yuc., 36.5; Ejido Nuevo León, B.C., 35.8; Colima, Col., 35.4 y Tacubaya, CDMX, 27.2.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 8.3; Tepehuanes, Dgo., 10.0; Tlaxcala, Tlax., 11.8; Ciudad Guzmán, Jal., 12.5; Tulancingo, Hgo., 12.6; Puebla, Pue., 12.8; Zacatecas, Zac., 13.3; Durango, Dgo., 13.8 y Tacubaya, CDMX, 15.3.