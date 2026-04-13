En Veracruz serán 22 canchas de fútbol en la estrategia del Mundial Social

En Veracruz serán 22 canchas de fútbol en la estrategia del Mundial Social

abril 13, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Veracruz trabaja en la rehabilitación de 22 canchas de futbol para el fomento del deporte, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco de la estrategia del Mundial Social, informó el director general de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Rommel Pacheco.

El funcionario federal, recordó que dicha estrategia estableció que las 31 entidades federativas contarán con al menos 22 canchas rehabilitadas o construidas, como parte de las actividades de la federación por el Mundial de Futbol 2026 que se celebrará en tres sedes, Estados Unidos, México y Canadá.

“Se está trabajando en todo el país, por estado son 22 canchas de fútbol y se determinaron con el Instituto del Deporte, los municipios y se revisa que cuenten con certeza jurídica de los terrenos”.

Y es que, explicó, deben ser terrenos municipales o estatales legalizados, por lo que se hizo un levantamiento de la información, la cual se pasó a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) para su revisión.

Para el caso de Veracruz, se cuenta con canchas de fútbol que serán rehabilitadas como parte de la estrategia de la presidencia del Mundial Social.

Rommel Pacheco reconoció desconocer el monto de la inversión que se hará en Veracruz, toda vez que algunas canchas deberán ser construidas desde cero y otras más rehabilitadas.

Asimismo, recordó que se llevan a la par dos copas, la Escolar y la Copa Conade, en la primera participan escuelas con más de un millón de niños de primaria, secundaria y preparatoria, además de que se sumará la universidad.