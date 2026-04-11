Lavida advierte daños ambientales por fracking en Veracruz

abril 11, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La técnica de fracturamiento hidráulico o fracking ha generado impactos negativos en distintas regiones del estado advirtió el integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Emilio Rodríguez Almazán.

Explicó que esta práctica no es nueva en Veracruz y que sus efectos ya han sido documentados.

“Esta técnica ya se ha estado aplicando en territorio veracruzano desde hace por lo menos 20, 30 años, y ha tenido impactos importantes, particularmente en la región norte, en la Huasteca y en el Totonacapan”, afirmó.

Explicó que comunidades y organizaciones han mantenido una defensa activa del territorio ante estos proyectos.

“Hay distintas organizaciones, ejidos, comunidades que se han manifestado para que no avance esta técnica”, dijo.

Rodríguez Almazán sostuvo que el fracking representa un riesgo significativo para el medio ambiente y la salud.

“Es una manera de extraer hidrocarburos que es sumamente dañina para el medio ambiente la afectación hacia el agua, el aire y la salud humana es ineludible”, advirtió.

El ambientalista cuestionó que se impulse esta práctica pese a la evidencia de sus efectos.

“Extraña mucho que se esté apostando a la extracción de hidrocarburos cuando está probado que existen daños importantísimos”, expresó.

Asimismo, consideró que la discusión sobre la soberanía energética debe ir acompañada de la protección de los recursos naturales.

“Defender la soberanía energética está ligado a defender el medio ambiente… no es posible sin soberanía hídrica y alimentaria”, señaló.