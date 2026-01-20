Veracruz presenta su oferta turística en la FITUR 2026

enero 19, 2026

La Secretaría de Cultura de Veracruz, en coordinación con la Secretaría de Turismo estatal, anunció que durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, en Madrid, España, desplegará una agenda de promoción cultural, gastronómica y artesanal para visibilizar el patrimonio veracruzano y fortalecer el posicionamiento de sus destinos en mercados internacionales.

La agenda de trabajo iniciará este martes 20 de enero con una activación especial en la Casa México en Madrid, con demostraciones de barismo, cocina tradicional y son jarocho. Posteriormente, del miércoles 21 al domingo 25, las actividades se trasladarán al recinto IFEMA, sede oficial de la FITUR 2026, así como a diversos sitios emblemáticos de la capital española.

La delegación estará integrada por 22 especialistas y artistas, incluyendo artesanos, músicos, jarochos, danzantes guaguas, baristas, una chamana, un brujo y un artista plástico, encargados de presentar danzas, música y tradición, dentro y fuera del recinto, para que miles de visitantes locales e internacionales conozcan la vitalidad de las tradiciones veracruzanas.

Dentro del pabellón de México en la FITUR, se establecerá una barra de activaciones gastronómicas que incluirá el tostado de café, los procesos de la vainilla y un módulo de Café La Parroquia para ofrecer degustaciones. Además, se promoverá la medicina tradicional para destacar este conocimiento ancestral como valor cultural de reconocimiento mundial.

En el ámbito comercial y de negocios, Veracruz incentivará el cierre de acuerdos entre tour operadores, agencias de viajes y prestadores de servicios, presentando diversas rutas turísticas y productos icónicos del estado, los cuales funcionan como atractivos fundamentales para el turismo extranjero.

⇒ La estrategia de promoción también contempla la exhibición de piezas artesanales únicas elaboradas por manos veracruzanas, visibilizando el trabajo de las comunidades y fortaleciendo la promoción del patrimonio cultural de Veracruz.