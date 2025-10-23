Se prevén lluvias fuertes hacia el sur de Veracruz, pero una mejoría del tiempo durante el fin de semana

octubre 23, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Durante el fin de semana se espera una mejoría en las condiciones del tiempo, adelantó la jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua región Golfo-Centro, Jessica Luna Lagunes, quien dijo que una vaguada mantendrá condiciones de lluvias fuertes en el sur de Veracruz hasta la mañana del viernes.

La funcionaria federal dijo que hasta mañana viernes se prevén acumulados de 5 a 25 milímetros y puntuales de 50 a 75 milímetros en municipios del sur de la entidad, mientras que en el resto lluvias ligeras a moderadas.

“En los próximos días se observa que durante el fin de semana al lunes 27 disminuirá la probabilidad de lluvias en la mayor parte del estado, dando paso a periodos prolongados de sol”.

Asimismo, de acuerdo a los modelos de pronóstico a mediano plazo, un frente frío podría recorrer el litoral veracruzano el jueves 30 de octubre, ocasionando un incremento en las lluvias, viento del norte en zonas costeras y un ligero descenso de la temperatura, por lo que se deberá mantener la vigilancia.

Jessica Luna Lagunes hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades y vigilar la situación de la saturación del suelo que podría derivar en deslizamiento de tierra o derrumbes.

Además, dijo, los niveles de los ríos en Veracruz, aunque registran un ligero incremento, todos se mantienen por debajo de sus niveles de desbordamientos.