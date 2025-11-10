Se hará fuerte inversión para la adquisición de 200 cámaras de videovigilancia: SSP

noviembre 10, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa. El Lencero, mpio. Emiliano Zapata, Ver.- Antes de que finalice el año se adquirirán un total de 200 cámaras de videovigilancia para la entidad veracruzana, a fin de incidir en la disminución de delitos, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Alfonso Reyes Garcés.

Entrevistado posterior al evento de graduación de 145 nuevos elementos para la Policía Estatal, el funcionario dijo que está inversión es con recursos federales, al margen del sistema de videovigilancia fallido que se implementó en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.

“Ya tenemos un sistema de videovigilancia que está funcionando actual, independiente de COMTELSAT, tenemos un sistema funcionando y cada que compramos algo se integra al sistema que ya tenemos, son aproximadamente 200”.

El Secretario de Seguridad dijo que este sistema se reforzará en municipios como Tuxpan, Coatzacoalcos, Veracruz y Poza Rica.

Y cuestionado sobre el avance en la investigación de la inversión de mil 116 millones de pesos en el sistema durante la administración yunista, dijo que no traía información al respecto.

DISMINUCIÓN DE DELITOS

En otro orden de ideas, Reyes Garcé refirió que este lunes se actualizarán los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre incidencia delictiva en el mes de octubre.

“Está cerrando el Secretariado Ejecutivo. Yo creo que para mañana ya tendré el dato del cierre del mes”.

Asimismo, señaló que de manera coordinada se llevan a cabo operativos contra el huachicol con la federación, pero las investigaciones están a cargo de las fiscalías generales de la República y el Estado.

“Estamos coordinados con la federación. Hay operaciones que vienen inclusive desde México. Nosotros agarramos en flagrancia y de ahí se pasa a la Fiscalía (…) Actualmente la zona de Perote y la zona de Las Vigas se han intensificado”, concluyó.