Jalcomulco: la «cantina a cielo abierto» persiste en la ribera del río

Jalcomulco: la «cantina a cielo abierto» persiste en la ribera del río

abril 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. A pesar de las recientes declaraciones del alcalde de Jalcomulco, Roberto Ixtla Campuzano, sobre un estricto ordenamiento comercial para frenar la venta indiscriminada de alcohol, la realidad en la ribera del río Los Pescados contradice el discurso oficial.

Aunque el edil aseguró que se implementarían medidas drásticas para evitar que el municipio sea percibido como una «cantina a cielo abierto», durante el último fin de semana fue evidente que la comercialización de bebidas embriagantes continúa operando de manera regular en la zona.

La estrategia anunciada por la administración municipal buscaba priorizar la seguridad de las familias y consolidar el perfil de Jalcomulco como un destino de aventura y naturaleza.

El alcalde enfatizó que la restricción era necesaria para reducir el índice de accidentes viales, que actualmente promedian hasta tres incidentes por fin de semana vinculados al consumo de alcohol.

Sin embargo, en un recorrido por la zona turística se pudo constatar la presencia de diversos puntos de venta y un consumo generalizado en espacios públicos, lo que pone en duda la ejecución real de la vigilancia por parte del ayuntamiento.

De acuerdo con el gobierno local, solo se permitiría la instalación de una carpa de venta restringida exclusivamente a las festividades del Carnaval de Jalcomulco.

No obstante, la proliferación de puestos y la oferta de cerveza a orillas del agua demuestran que las medidas de regularización no se han aplicado con el rigor prometido.

Esta situación preocupa a los habitantes locales, quienes temen que la integridad de la población infantil y la tranquilidad de los barrios sigan comprometidas por el crecimiento desordenado de este giro comercial.