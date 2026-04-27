Sheinbaum y banqueros firman acuerdo para eliminar comisiones bancarias a gasolineros

abril 27, 2026

Estará vigente del 1 de mayo al 31 de octubre y objetivo es bajar precio de gasolina Premium y Diésel

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En medio del encarecimiento internacional del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo con la banca y empresas emisoras de vales para reducir comisiones (en algunos casos hasta cero por ciento) en pagos digitales en gasolineras, con el objetivo de evitar aumentos en los precios de gasolina y diésel y proteger la economía familiar.

La medida, coordinada por la Secretaría de Hacienda, encabezada por Édgar Amador Zamora, entrará en vigor el 1 de mayo y estará vigente hasta el próximo 31 de octubre, y forma parte de una estrategia más amplia para contener los efectos del alza energética global.

La presidenta explicó que el precio del barril de petróleo prácticamente se duplicó, al pasar de alrededor de 60 dólares a cerca de 110 dólares, lo que presiona directamente los precios de los combustibles a nivel mundial.

“Si no hubiéramos intervenido, hoy la gasolina estaría arriba de 30 pesos y el diésel cerca de 35 pesos por litro”, señaló.

Actualmente, destacó, la gasolina Magna se mantiene por debajo de 24 pesos y el diésel alrededor de 28 pesos, gracias a un esquema de subsidios que implica un apoyo fiscal de aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos semanales.

El secretario de Hacienda explicó que el siguiente paso fue atacar otro componente del precio final: las comisiones que pagan las gasolineras por aceptar pagos con tarjeta o vales, costos que en parte se trasladan al consumidor.

Entre las medidas acordadas destacan:

Eliminación de la cuota de intercambio (hasta 80% de la comisión) en pagos con tarjetas de crédito y débito.

Reducción a cero comisión en tarjetas durante el periodo del acuerdo.

Descuentos en vales de combustible: Red abierta: comisión también baja a cero. Red cerrada: descuento de 1.10 pesos por transacción.



Esto implica, en promedio:

Ahorro de 2.57 pesos por operación con tarjeta de débito.

Ahorro de 7.45 pesos por operación con tarjeta de crédito.

“Este ahorro que obtiene la gasolinera se va a reflejar en el precio que paga el consumidor”, aseguró el funcionario.

El gobierno dejó claro que el beneficio solo aplicará en pagos digitales, ya que el uso de efectivo no permite reducir estos costos.

Actualmente, el 47.4% de las transacciones en combustibles aún se realizan en efectivo, por lo que el objetivo es disminuirlo progresivamente.

Por su parte, Emilio Romano afirmó que el sector bancario participa activamente en el acuerdo como parte de una estrategia más amplia de digitalización.

“El pago digital es más transparente, tiene menores costos y permite generar historial crediticio para los mexicanos”, señaló.

Además, destacó que la medida abre la puerta a:

Mayor inclusión financiera

Acceso a créditos

Reducción de actividades ilícitas vinculadas al uso de efectivo

El anuncio también adelanta una transformación estructural: el gobierno busca eliminar gradualmente el uso de efectivo en gasolineras y carreteras, avanzando hacia pagos totalmente digitales.

Sheinbaum incluso planteó que, a futuro, se buscará llegar a “cero comisiones” en estos pagos y extender el modelo a toda la economía.

El énfasis del gobierno está en reducir el precio del diésel, debido a su impacto en el transporte de mercancías y, por ende, en la inflación.

“El diésel impacta directamente en el precio de los productos”, advirtió la presidenta.

Por ello, el acuerdo anunciado es parte de una negociación más amplia que continuará con gasolineros para intentar bajar aún más el precio del combustible.