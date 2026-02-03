SCJN efectúa en Xalapa el primer diálogo por la justicia abierta

febrero 3, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo el primer Diálogo por la Justicia Abierta en Xalapa, Veracruz, como parte de su compromiso con una justicia más cercana, transparente y participativa para la sociedad mexicana. Este ejercicio, organizado por la Presidencia de la Corte a través de la Dirección General de Atención y Participación Social, en coordinación con la Dirección General de las Casas de los Saberes Jurídicos, se realizó el 1 de febrero de 2026 y marca el inicio de una estrategia que será replicada en diversas entidades del país.

Durante el encuentro se generó un espacio de interlocución directa entre personas juzgadoras, representantes de barras y colegios de abogados, así como defensoras y defensores de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El evento reunió a más de 120 participantes, incluidos juzgadores federales y estatales, quienes trabajaron en mesas temáticas para analizar retos prioritarios del sistema de justicia mexicano.

El objetivo central de esta iniciativa es fortalecer la reconciliación entre el Poder Judicial de la Federación y la sociedad, promoviendo el acceso a la información, la participación social y la construcción conjunta de soluciones a problemáticas judiciales que han persistido en el país. Según la SCJN, la justicia abierta busca consolidar metodologías participativas que hagan más sensible, incluyente y eficaz al sistema de impartición de justicia.

Durante la jornada se desarrollaron cinco mesas temáticas, donde se discutieron propuestas y desafíos en ámbitos como pueblos originarios, justicia laboral, perspectiva de género, matrimonio igualitario, mecanismos alternativos de solución de controversias y justicia familiar. En la mesa dedicada a los pueblos originarios se destacó la necesidad de contar con defensores, peritos e intérpretes de las propias comunidades, así como la creación de juzgados especializados y procedimientos que respeten su realidad cultural.

En materia laboral se enfatizó la importancia de aplicar medidas cautelares con enfoque social para proteger la dignidad de las personas trabajadoras. Respecto a la perspectiva de género y el matrimonio igualitario, se planteó la intensificación de campañas informativas, la capacitación de servidores públicos y la agilización de procedimientos, además de fortalecer la protección a víctimas. Asimismo, para los mecanismos alternativos de solución de controversias se propuso ampliar su difusión y consolidarlos como herramientas clave para una justicia pronta y pacífica.

Finalmente, en el ámbito familiar se resaltó la necesidad de uniformar criterios, concentrar resoluciones y garantizar decisiones justas en temas como alimentos y medidas compensatorias. La SCJN subrayó que este tipo de actividades refuerza el papel de las Casas de los Saberes Jurídicos como espacios de encuentro para la generación e impulso de perspectivas jurídicas diversas, orientadas a fortalecer la confianza social en el sistema judicial.