Retiran plantón del “cocodrilo” en centro de Xalapa

septiembre 12, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Previo a la ceremonia del Grito de Independencia en Xalapa, fue desalojado el plantón que mantenía Gabriel Romero Reyes, alias “cocodrilo”, sobre Plaza Sebastián Lerdo de Tejada desde inicios de este año.

Durante la madrugada fue retirada la carpa que había montado frente a Palacio de Gobierno, donde había dejado su equipo de sonido, casa de campaña y hasta una parrilla.

Gabriel no se encontraba en el lugar, ya que solo se manifiesta durante el día y por la noche se retira para dormir en otro sitio.

El pasado 26 de agosto, elementos del grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al centro histórico de Xalapa para retirar a Gabriel Romero Reyes y sus acompañantes, quienes protestaban y bloqueaban la calle Juan de la Luz Enríquez.

Los manifestantes habían colocado una carpa sobre la importante arteria vehicular, frente a Palacio de Gobierno, donde permanecieron más de tres horas, provocando un caos vial en la zona y generando pérdidas económicas al comercio establecido.

Desde la pasada administración estatal, el sujeto arribó a Plaza Sebastián Lerdo de Tejada donde montó una carpa y se mantuvo en un plantón permanente.

El 26 de agosto marchó acompañado de un grupo de ciudadanos con el argumento de exigir justicia ante un presunto desalojo de su supuesta propiedad hace 41 años, un tema que no depende de las autoridades al tratarse de un conflicto entre particulares.