Detalla NASA próximas fases del programa Artemis con continuidad hasta 2028

abril 14, 2026

La NASA planea intensificar sus misiones lunares con el programa Artemis, con el objetivo de consolidar una presencia humana permanente en la Luna y avanzar hacia futuras exploraciones a Marte. El programa Artemis NASA 2026 se ha convertido en el eje central de la estrategia espacial estadounidense, tras el reciente éxito de la misión Artemis II, que completó un viaje alrededor del satélite natural de la Tierra.

De acuerdo con la agencia espacial, Artemis II marcó un avance clave al validar sistemas de navegación, soporte vital y reentrada de la nave Orion. Tras este logro, la NASA comenzó a planear las siguientes etapas con mayor frecuencia de misiones y una estructura más clara para el desarrollo tecnológico y logístico.

En este contexto, la agencia anunció que Artemis III se llevará a cabo hacia mediados de 2027. Esta misión no buscará un alunizaje directo, sino que servirá como una prueba en órbita para evaluar la capacidad de acoplamiento entre la nave Orion y módulos lunares desarrollados por empresas privadas. Este paso permitirá fortalecer la colaboración entre la NASA y el sector comercial.

Posteriormente, la NASA prevé la misión Artemis IV a inicios de 2028. Esta etapa representa un avance significativo, ya que contempla el regreso de astronautas a la superficie lunar después de varias décadas. Además, la agencia busca validar nuevas tecnologías de exploración y sistemas de soporte para estadías más prolongadas.

Más adelante, Artemis V, programada para finales de 2028, tendrá como objetivo continuar con los alunizajes tripulados y comenzar la instalación de infraestructura en el polo sur lunar. Esta región resulta estratégica por la presencia de hielo y recursos que podrían apoyar futuras misiones.

En este plan, la NASA también busca establecer una base lunar como plataforma de prueba para futuras expediciones a Marte. Por lo tanto, el programa no solo contempla exploración, sino también la construcción de capacidades sostenibles fuera de la Tierra.

Profundiza este contenido con: Artemis II aterriza cerca de Tijuana, ¿a qué hora ver el descenso?

La agencia destacó que los resultados de Artemis II demostraron la eficacia del cohete Space Launch System y de la cápsula Orion, especialmente durante la reentrada a la atmósfera terrestre. Además, la misión confirmó la resistencia de los sistemas ante condiciones extremas de temperatura y velocidad.

Asimismo, la NASA planea realizar misiones lunares de forma anual después de Artemis V. Este ritmo permitirá consolidar la infraestructura necesaria para la exploración continua y la colaboración internacional en el espacio profundo.

Finalmente, la agencia subrayó que el programa Artemis no solo busca regresar a la Luna, sino establecer una base científica que sirva como punto de partida para la exploración de Marte en las próximas décadas.