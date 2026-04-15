EU sanciona a activista, abogado y casinos por sus vínculos con el Cártel del Noreste

abril 14, 2026

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este martes sanciones contra una red vinculada al Cártel del Noreste (CDN) que incluye al activista tamaulipeco Raymundo Ramos, a dos casinos ubicados en la zona de la frontera norte de México, al abogado de uno de los máximos líderes de Los Zetas y a una persona señalada por traficar personas.

A través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el Gobierno estadunidense asegura que los casinos ayudan a blanquear fondos. Mientras que las personas sancionadas “juegan un papel central en avanzar en el dominio criminal del Cártel del Noreste en la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, al apoyar las operaciones ilícitas más amplias del cártel, que incluyen el tráfico de fentanilo, tráfico de personas, lavado de dinero y extorsión”.

Los individuos sancionados son el abogado y activista Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Según Washington, se encargó de limpiar la imagen pública y apoyar a los miembros del Cártel del Noreste que son arrestados o perseguidos por el Gobierno mexicano.

“Es un asociado del CDN que lidera la campaña de desinformación del CDN contra autoridades mexicanas mientras se hace pasar por un activista de derechos humanos. Bajo el disfraz del activismo por los derechos humanos, Ramos solamente defiende a violentos miembros del cártel al presentar quejas falsas en contra del Ejército mexicano, pagando a individuos para ir a protestas y protegiendo la reputación de los miembros caídos o arrestados del CDN. Estando en la nómina del CND, Ramos se involucra en estas actividades con la meta de impulsar la opinión pública del CDN y de desacreditar las iniciativas de las autoridades mexicanas en contra del cártel”, señaló el Departamento del Tesoro.

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El segundo señalado es el abogado Juan Pablo Penilla, quien representó a Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40, ex líder de Los Zetas y del Cártel del Noreste, mientras estuvo en prisión en México. El letrado fungía como intermediario con sus asociados y líderes del cártel aun desde prisión, indicó la autoridad estadunidense.

“Esta facilitación ha permitido a Miguel Treviño mantener su papel de liderazgo en el cártel a pesar de su encarcelamiento. La operación criminal de Miguel Treviño y del CDN como uno solo descansa completamente en Penilla; Miguel Treviño está bajo custodia de EU”.

El otro sancionado fue Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, señalado como el encargado del tráfico de personas para el cártel desde Nuevo Laredo, la principal base de operaciones del cártel. Supervisa a los pateros, o traficantes de personas, además de dar los permisos para mover a migrantes por su territorio hacia la zona de Río Grande, en Texas.

Por otra parte, el Departamento del Tesoro designó al Casino Centenario, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual es utilizado como lugar de resguardo de pastillas de fentanilo y cocaína, para lavar dinero ilegal a través de operaciones de apuestas y como sitio para torturas e intimidaciones de rivales del cártel.

⇒ También fue designado el Casino Diamante, de Tampico, Tamaulipas, y operado por la Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), por actuar directamente en beneficio del CDN.

Como en otros casos, la sanción del Departamento del Tesoro implica que los bienes de las empresas y de los individuos en suelo estadunidense quedaron bloqueados y que ninguna persona ni empresa estadounidense puede realizar negocios con ellos.