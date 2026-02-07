Deuda de CMAS con Banobras no se ha liquidado, señala la alcaldesa de Xalapa

febrero 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La presidenta municipal de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, confirmó que la administración pasada a cargo de Alberto Islas Reyes, no cubrió el total de adeudo de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) con Banobras, tal como lo anunció.

Recordó que la administración saliente cubrió en diciembre 110 millones de pesos de la deuda; sin embargo, al corte del 31 de diciembre permanece un adeudo de 101 millones de pesos, correspondiente a un crédito con Banobras.

Indicó que actualmente se mantiene diálogo con dicha institución financiera para reestructurar los pagos, con el objetivo de reducir el impacto mensual y ordenar la deuda heredada.

«La administración saliente pagó una parte de la deuda, pago al final en diciembre 110 millones de pesos y tenemos un adeuda de 101 millones de pesos con corte al 31 de diciembre».

Aclaró que el monto pendiente deberá pagarse en su totalidad, aunque no en una sola exhibición, sino mediante pagos mensuales conforme a la reestructura que se acuerde.

«No se pagó completa se pagó una parte y se deben 101 millones de pesos», añadió.

Asimismo, dio a conocer que este sábado arrancó el primero de cinco foros de consulta ciudadana que el Ayuntamiento realizará durante febrero, como parte del proceso para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.

Expuso que, si bien la ley establece la obligación de elaborar el plan, no define los mecanismos de consulta, por lo que su administración decidió abrir el proceso a la participación directa de la ciudadanía a través de foros temáticos.