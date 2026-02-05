Más de 400 peticiones ciudadanas se han atendido en los Días del Pueblo

Más de 400 peticiones ciudadanas se han atendido en los Días del Pueblo

febrero 5, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, dio a conocer que en las jornadas del Día del Pueblo han recibido 408 peticiones ciudadanas provenientes de 142 colonias del municipio.

Recordó que durante enero se realizaron cuatro sesiones del Día del Pueblo, tres en el recinto municipal y una en colonias, acumulando alrededor de 30 horas de atención directa a la población.

Señaló que entre las solicitudes recibidas se tienen temas como pavimentación, agua potable, drenaje, alumbrado público, protección civil, limpia pública, parques y jardines, áreas verdes, seguridad, apoyos directos, predial, DIF y empleo, entre otros.

Detalló que estas peticiones representan poco más del 25 por ciento de las casi 500 colonias y fraccionamientos con los que cuenta Xalapa.

La presidenta municipal señaló que algunas demandas han podido atenderse de manera inmediata, como recolección de basura, atención a fugas, poda de árboles, mantenimiento menor en espacios públicos y alumbrado, mientras que otras requieren mayor inversión y planeación, particularmente las relacionadas con obras de infraestructura.

En ese sentido, informó que ya fue aprobado un primer paquete de obras del Programa General de Inversión (PGI) y que en breve se someterá a consideración del Cabildo una ampliación, además de nuevos paquetes que podrían aprobarse en las siguientes sesiones de febrero.

“La pavimentación, la inclusión y rehabilitación de drenaje y agua, escalinatas y muros de contención concentran el mayor número de solicitudes y requieren procesos y recursos mayores”, explicó.