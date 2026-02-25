Fuera de peligro estudiantes que se desvanecieron en evento a la Bandera

febrero 25, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado aseveró que los estudiantes hospitalizados el martes fueron dadas de alta y se encuentran fuera de peligro.

Asimismo, aseveró qué las estudiantes que presentaron algunos sintomas como vómito, escalofríos y desvanecimientos recibieron atención oportuna por parte de los servicios de emergencia.

Sobre la causa, dijo desconocer cuál era, toda vez que eso corresponde al servicio médico.

Por otra parte, Osorno Maldonado confirmó que fueron clausuradas las instalaciones de la Unidad Deportiva «Hugo Sánchez» de Boca del Río por contar con su plan interno de Protección Civil.