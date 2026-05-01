Emiten recomendaciones para evitar golpes de calor y deshidratación 

mayo 1, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La directora de Protección Civil de Xalapa, Alma Fuertes Jara, afirmó que aunque no han recibido llamados de auxilio por alguna complicación de salud ante la temporada de calor, es necesario tomar algunas medidas.

En ese sentido emitió algunas recomendaciones para evitar los golpes de calor, deshidrataciones e insolaciones como son no tener exposición a la radiación solar, sobre todo entre las 11 y 16 horas.

«Si tenemos que salir o tenemos que estar a la intemperie por cuestiones de trabajo, cuestiones obligadas, digamos, de la vida cotidiana, hay que cubrirse, hay que usar sombrillas, cubrirse la cabeza, usar ropa ligera, pero que nos mantenga resguardadas, resguardados de los rayos del sol».

Incluso señaló que de trabajar bajo el sol, hay una norma que obliga a los patrones, a asegurar descansos cada dos horas, por lo menos, de 10 minutos.

«Y asegurar hidratación cada 30 minutos para los trabajadores y las trabajadoras; mantener a las mascotas, también a los animales de producción, con disposición suficiente de hidratación, de agua y sombra».

«No los registramos nosotros, los registra el sector salud, pero no hemos tenido llamados de auxilio por pacientes con golpes de calor, digamos, en en servicio prehospitalario, que es lo que nosotros hacemos. Esos casos no los hemos tenido».