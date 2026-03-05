Alumnos cierrancarretera Xalapa-Veracruz; reclaman apoyos para acudir a evento deportivo

marzo 5, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Estudiantes de diversos municipios del estado bloquearon la carretera federal Xalapa-Veracruz, frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para reclamar apoyos que les permitan viajar a la Espartaqueada Deportiva Nacional, evento que se llevará a cabo del 7 al 15 de marzo en Tecomatlán, Puebla.

La protesta se radicalizó luego de que el día anterior, los jóvenes permanecieran hasta la tarde esperando una respuesta del Departamento de Recursos Financieros, acusando que los funcionarios abandonaron el edificio por salidas alternas para evitar el diálogo.

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios «Rafael Ramírez» (FNERRR) decidió cerrar la circulación de manera temporal para exigir la asignación de nueve autobuses destinados al traslado de 405 deportistas.

Samuel Díaz Rosas, representante de los manifestantes, explicó que los estudiantes han cumplido con todos los requisitos burocráticos impuestos por la dependencia, incluyendo la entrega de listas detalladas de los atletas, claves escolares y el reenvío de oficios que ya habían sido presentados desde hace un mes.

El objetivo de la movilización es garantizar el transporte hacia la XXII Espartaqueada Deportiva Nacional en Tecomatlán, Puebla, evento que inicia este 7 de marzo y donde la delegación veracruzana competirá contra equipos de todo el país en disciplinas como atletismo, natación, basquetbol, beisbol y ciclismo.

El cierre de una de las arterias más importantes de la capital veracruzana generó un caos vehicular que afectó a miles de conductores y al transporte de carga.

Esta situación obligó a las autoridades de Política Regional a salir de sus oficinas para entablar contacto directo con las comisiones representativas de las diversas escuelas estatales.

Tras una breve negociación en plena vía pública, los funcionarios ofrecieron una mesa de diálogo inmediata con capacidad resolutiva en Palacio de Gobierno, lo que permitió que los estudiantes aceptaran retirarse de la calzada para continuar la discusión de manera formal dentro de las instalaciones gubernamentales.

Los quejosos amagaron con realizar bloqueos intermitentes en la carretera federal Xalapa-Veracruz hasta obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades educativas.